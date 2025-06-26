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Популярный кроссовер Hyundai вернулся на российский рынок

Кроссоверы Hyundai ix35 продают в России по цене от 2,8 млн рублей

Любимый россиянами кроссовер Hyundai ix35, официально продававшийся в стране более 10 лет назад, теперь вновь доступен через импорт. Речь идет о модели 2020 года, которую предлагают по цене от 2,8 млн рублей.

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Hyundai ix35
Hyundai ix35

Один из официальных дилеров в Екатеринбурге продает такой кроссовер в топовой комплектации GLS Leading. Она включает цифровую приборную панель, большой сенсорный экран мультимедиа, кожаную отделку салона, климат- и круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, люк, бесключевой доступ и 18-дюймовые диски. Частное объявление в том же городе предлагает аналогичный автомобиль за 2 950 000 рублей.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

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Оба варианта оснащены 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Также в продаже есть версия с атмосферным 2,0-литровым двигателем (160 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом» – за 3 300 000 рублей в Стерлитамаке. Ее комплектация так же богата, включая люк, светодиодную оптику и электронный ручник.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Интересно, что этот «китайский» ix35 создан на платформе предыдущего Kia Sportage. По габаритам (4,5 м в длину) он занимает промежуточное положение между актуальным Sportage и компактной Creta.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 7
26.06.2025 
Фото:Hyundai
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