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Раскрыты итоги продаж автомобилей Sollers в мае

«Автостат»: продажи автомобилей марки Sollers в России упали на 26%

По данным агентства «Автостат», в мае 2025 года в России было реализовано 735 новых автомобилей Sollers. Это на 26% меньше, чем в том же месяце 2024 года.

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Около 60% от общего объема продаж пришлось на семейство Atlant, различные модификации которого в течение мая разошлись суммарным тиражом в 433 экземпляра.

Пикапов Sollers ST6 в мае продали 143 штуки, а продажи малотоннажного грузовика Argo составили 117 единиц. Кроме этого, за указанный период было реализовано 24 пикапа Sollers ST8, 17 фургонов SF1 и 1 среднетоннажный грузовой автомобиль TR80.

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За пять месяцев 2025 года объем продаж новых автомобилей Sollers составил 3641 экземпляр, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
Количество просмотров 44
26.06.2025 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
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