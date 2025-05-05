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Цены на популярные российские пикапы изменились в мае

Пикапы Sollers в начале мая подорожали в России на 50 тыс. рублей

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Бренд Sollers поднял цены на пикапы ST6 и ST8 во всех комплектациях на 50 тысяч рублей, или на 1,7-1,9%. Сами комплектации и их состав остались прежними. Оба пикапа по-прежнему предлагаются в четырех вариантах исполнения: двух с бензиновым мотором и двух с дизельным.

Теперь Sollers ST6 предлагается по цене от 2 630 000 до 2 830 000 рублей. Цены ST8 варьируются от 2 870 000 до 3 070 000 рублей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Sollers ST6 и Sollers ST8 оснащены силовыми агрегатами и коробками российского производства. Пикапы ST6 и ST8 с января собирают по полному циклу на мощностях УАЗа.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Sollers
Количество просмотров 4
05.05.2025 
Фото:Sollers
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