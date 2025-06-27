Названы отечественные авто, которые никогда не купят зумеры

Fresh: российские зумеры признали Оку худшим из советских автомобилей

По данным исследования автомобильного маркетплейса Fresh, подавляющее большинство зумеров в России (молодое поколение, выросшее в эпоху развития цифровых технологий) не рассматривают советские автомобили в качестве первого транспортного средства.

Так, самой непопулярной моделью среди молодежи стала Ока (ВАЗ-1111), получившая 19% негативных оценок.

Участники опроса раскритиковали компактные габариты машины, недостаточный объем багажника, сомнительную безопасность, а также устаревший внешний вид.

Вторую строчку в антирейтинге заняла Волга ГАЗ-24. 15% респондентов критикуют ее из-за мягкой подвески, слабой управляемости и ассоциаций с советской номенклатурой.

Волга ГАЗ-24

Хэтчбек ВАЗ-2108 занял третье место в антирейтинге с 11% отрицательных голосов.

Зумеры считают его неудобным из-за двухдверной компоновки, а дизайн – устаревшим.

Далее следует Москвич-2141. 7% участников опроса указали на проблемы с коррозией и ненадежность этого автомобиля.

Замыкает список ВАЗ-2110, получивший 4% негативных отзывов. Среди главных минусов респонденты отметили громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов.

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Источник: «Газета.Ru»