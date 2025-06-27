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Названы отечественные авто, которые никогда не купят зумеры

Fresh: российские зумеры признали Оку худшим из советских автомобилей

По данным исследования автомобильного маркетплейса Fresh, подавляющее большинство зумеров в России (молодое поколение, выросшее в эпоху развития цифровых технологий) не рассматривают советские автомобили в качестве первого транспортного средства.

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Так, самой непопулярной моделью среди молодежи стала Ока (ВАЗ-1111), получившая 19% негативных оценок.

Участники опроса раскритиковали компактные габариты машины, недостаточный объем багажника, сомнительную безопасность, а также устаревший внешний вид.

Вторую строчку в антирейтинге заняла Волга ГАЗ-24. 15% респондентов критикуют ее из-за мягкой подвески, слабой управляемости и ассоциаций с советской номенклатурой.

Волга ГАЗ-24
Волга ГАЗ-24

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Хэтчбек ВАЗ-2108 занял третье место в антирейтинге с 11% отрицательных голосов.

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Зумеры считают его неудобным из-за двухдверной компоновки, а дизайн – устаревшим.

Далее следует Москвич-2141. 7% участников опроса указали на проблемы с коррозией и ненадежность этого автомобиля.

Замыкает список ВАЗ-2110, получивший 4% негативных отзывов. Среди главных минусов респонденты отметили громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Ока (ВАЗ-1111)
Волга ГАЗ-24
ВАЗ-2108
Москвич-2141
ВАЗ-2110
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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / asier_relampagoestudio
Количество просмотров 23
27.06.2025 
Фото:freepik / asier_relampagoestudio
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