#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
28 июня
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
На выставке в Астане представлены новые тягачи...
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
28 июня
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
VK Predict: интерес россиян к путешествиям...
Интерьер BYD Seal 06 EV
28 июня
Очень доступный электромобиль: стартовали продажи нового добротного седана
Седан BYD Seal 06 EV продается в Китае по цене...

Названы самые популярные китайские автомобили в России

Глава «Автостата»: с марта 2022 года в РФ было продано более 2 млн китайских авто

С марта 2022 года по май текущего в РФ реализовали более 2 млн новых китайских машин.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Из этого объема 1,8 млн пришлось на легковушки, около 200 тысяч на грузовики, а еще чуть менее 7 тысяч на легкие коммерческие автомобили (LCV), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Самым популярным китайским брендом оказался Haval (продано 385,2 тыс. машин). Второй по популярности у россиян оказалась Chery (355,9 тыс. штук). Далее следует Geely с показателем 295,2 тыс. единиц.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

На четвертой строчке Changan (179,5 тыс. штук), на пятой – Omoda (104,1 тыс. штук).

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В сегменте грузовых авто массой свыше 3,5 тонн самым популярным брендом стал Sitrak с объемом реализации в 50,5 тыс. автомобилей. Далее следуют Shacman (47,5 тыс. штук), FAW (33,6 тыс. штук), HOWO (16,7 тыс. штук) и Dongfeng (15,7 тыс. штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
28.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0