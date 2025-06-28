Названы самые популярные китайские автомобили в России

Глава «Автостата»: с марта 2022 года в РФ было продано более 2 млн китайских авто

С марта 2022 года по май текущего в РФ реализовали более 2 млн новых китайских машин.

Из этого объема 1,8 млн пришлось на легковушки, около 200 тысяч на грузовики, а еще чуть менее 7 тысяч на легкие коммерческие автомобили (LCV), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Самым популярным китайским брендом оказался Haval (продано 385,2 тыс. машин). Второй по популярности у россиян оказалась Chery (355,9 тыс. штук). Далее следует Geely с показателем 295,2 тыс. единиц.

На четвертой строчке Changan (179,5 тыс. штук), на пятой – Omoda (104,1 тыс. штук).

В сегменте грузовых авто массой свыше 3,5 тонн самым популярным брендом стал Sitrak с объемом реализации в 50,5 тыс. автомобилей. Далее следуют Shacman (47,5 тыс. штук), FAW (33,6 тыс. штук), HOWO (16,7 тыс. штук) и Dongfeng (15,7 тыс. штук).

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Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова