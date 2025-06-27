Сколько должен стоить новый Lada Azimut, чтобы выиграть конкуренцию с «китайцами»

Эксперт Иванов: для успешных продаж Lada Azimut должен стоить 1,7 млн рублей

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, сколько должен стоить новый кроссовер Lada Azimut, чтобы успешно конкурировать с китайскими моделями.

Эксперт отметил, что, выпустив новый кроссовер, АВТОВАЗ заходит в самый конкурентный сегмент на рынке.

По его мнению, если он будет стоить 1,7-1,8 млн рублей, то есть основания полагать, что у новинки будет хороший объем продаж. Если стоимость составит 2,2 млн рублей, то это уже абсолютно другой расклад, рассказал Иванов.

В этом сегменте есть Haval Jolion, Jetour Dashing, Chery Tiggo 4. Это модели плюс-минус одной ценовой категории.

«Поэтому выходить на такой рынок будет крайне сложно. Так что все решит цена», – отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: «Российская газета»