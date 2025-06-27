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Первые тревожные звоночки – коробка на авто скоро выйдет из строя

Вадим Стрельбицкий перечислил первые признаки скорой поломки коробки передач

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», назвал симптомы, указывающие на скорый выход коробки передач из строя.

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Основной тревожный сигнал – проблемы с переключением. Для механики это включение передач с усилием, хрустом или нечеткое. Роботизированные коробки в таких случаях проявляют задержки, рывки или «провалы» при смене передач, что часто говорит о неполадках сцепления, износе синхронизаторов или низком уровне жидкости.

Автоматические коробки и вариаторы обычно сигнализируют о неисправностях рывками при разгоне, пробуксовкой или задержкой перед началом движения. Особенно тревожны ощутимые рывки при переключении передач.

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Любые нехарактерные звуки из зоны коробки – повод для беспокойства. Гул, скрежет или вибрация, нарастающие со скоростью, а также металлический стук на нейтрали (у механики) могут указывать на износ подшипников, шестерен или недостаток смазки.

Визуальный признак проблемы — утечка трансмиссионной жидкости. Появление под машиной темных масляных пятен и постепенное падение уровня масла (проверяется по щупу у АКП) требуют срочного внимания.

Особенно опасен перегрев, характерный для автоматов и вариаторов. Появление запаха горелого масла в салоне или переход коробки в аварийный режим (потеря тяги, ограничение скорости) — сигнал к немедленному реагированию.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 30
27.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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