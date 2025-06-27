Почему возвращение западных автопроизводителей на прежних условиях невозможно

Эксперт Тузов: вернуться в «прежнюю Россию» западные автобренды не смогут

Многие участники рынка и аналитики считают, что перспектива полноценного возобновления операционной деятельности западных автомобильных компаний на российском рынке в 2025 году маловероятна, что обусловлено целым рядом факторов. Автоэксперт Алексей Тузов считает, что возвращение западных компаний в РФ на прежних условиях невозможно.

Он полагает, что пока нет серьезных оснований полагать, что компании планируют вскоре вернуться, так как первоначально нужно наладить поставки запчастей и восстановить сервисное обслуживание. И лишь затем можно будет рассматривать возможность возобновления продаж новых машин.

Корея и Япония были наиболее вероятными кандидатами на возвращение, отмечает специалист. Но ни Toyota, ни Hyundai официально так и не заявляли о подобном намерении. Напротив, официальные представители Hyundai недавно опровергли слухи о своих планах вернуться в Россию.

Европейские автобренды столкнутся с юридическими и экономическими трудностями, так как им придется восстанавливать цепочки поставок и соответствовать новым требованиям сертификации, рассказал специалист.

Производственная площадка Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас находится под контролем группы «АГР», которая собирает здесь ряд моделей корейских автомобилей под маркой Solaris.

При этом параллельный импорт стабильно работает и насыщает российский рынок машинами.

Эксперт считает, что одним из основных факторов, изменивших российский рынок, стало усиление позиций китайцев. В прошлом году доля китайских марок в сегменте новых легковушек составила 68%. При этом компании из КНР активно адаптируют свои автомобили к российским условиям и вкладывают значительные средства в развитие сервисных центров и послепродажного обслуживания, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto