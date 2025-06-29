Названы самые популярные в РФ марки подержанных мотоциклов

Японские мотоциклы с пробегом заняли в мае больше половины российского рынка

Если по результатам продаж в январе-мае самым популярным байком с пробегом является советский Иж Планета-5, то расклад конкретно по маю уже совсем другой.

В модельном рейтинге лидирует Honda CBR – в последний месяц весны было куплено 842 таких мотоцикла с пробегом, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Далее следуют Honda CB (644 шт.), Yamaha XVS (370 шт.), Yamaha YZF (367 шт.) и Suzuki GSX (364 шт.). Да и вообще «японцы» с пробегом доминируют: в мае они заняли 53,5% всего российского рынка б/у-байков!

Honda CBR

При этом китайское происхождение имел лишь каждый восьмой (12,2%) проданный байк с пробегом, немецкое – каждый двенадцатый (7,8%), лишь 6,1% рынка пришлось на американскую мототехнику и примерно столько же – на российскую...

Понятно, что самой популярной маркой на вторичном рынке мототехники в мае осталась Honda – продано 3,8 тысяч единиц. На втором месте – Yamaha (2,8 тыс. шт.), на третьем – Suzuki (1,6 тыс. шт.), на четвертом – Kawasaki (1,6 тыс. шт.), и только на пятую попал не японский бренд – мотоциклы BMW с пробегом нашли 1,4 тысячи новых владельцев в нашей стране.

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Источник: Автостат