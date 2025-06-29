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Не уступают «японцам» и «европейцам»: названы преимущества китайских машин

Эксперт Попов: «китайцы» выдержат конкуренцию с новыми Nissan Qashqai

Китайские машины выдержат конкуренцию с японскими марками, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

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Он прокомментировал сообщения о том, что новые кроссоверы Nissan Qashqai появились в продаже в России.

«Мы уже разобрались, что китайский автомобиль ничем не хуже, чем автомобиль из Японии, Кореи или Европы. Например, кроссоверы Chery имеют очень хорошую подвеску. <...> И моторы у китайских машин весьма неплохие. Так что одной моделью китайских производителей не перебить, и об этом нашим иностранным друзьям нужно было думать раньше, когда они покидали наш рынок», – заявил Попов.
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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К тому же китайские автопроизводители имеют большой запас по маржинальности и при необходимости могут снизить цены, чтобы выиграть борьбу за покупателя, отметил эксперт.

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Ранее сообщалось, что в РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,75 млн рублей. За столько автомобиль в комплектации Comfort Edition продает мультибрендовый автосалон из Белгорода. У официального дилера Nissan в Воронеже есть целая партия таких машин. Кроссоверы с передним приводом стоят от 3 360 000 рублей, а с полным – от 3 760 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Nissan
29.06.2025 
Фото:Depositphotos | Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11