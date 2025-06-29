Не уступают «японцам» и «европейцам»: названы преимущества китайских машин

Эксперт Попов: «китайцы» выдержат конкуренцию с новыми Nissan Qashqai

Китайские машины выдержат конкуренцию с японскими марками, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Он прокомментировал сообщения о том, что новые кроссоверы Nissan Qashqai появились в продаже в России.

«Мы уже разобрались, что китайский автомобиль ничем не хуже, чем автомобиль из Японии, Кореи или Европы. Например, кроссоверы Chery имеют очень хорошую подвеску. <...> И моторы у китайских машин весьма неплохие. Так что одной моделью китайских производителей не перебить, и об этом нашим иностранным друзьям нужно было думать раньше, когда они покидали наш рынок», – заявил Попов.

Nissan Qashqai

К тому же китайские автопроизводители имеют большой запас по маржинальности и при необходимости могут снизить цены, чтобы выиграть борьбу за покупателя, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,75 млн рублей. За столько автомобиль в комплектации Comfort Edition продает мультибрендовый автосалон из Белгорода. У официального дилера Nissan в Воронеже есть целая партия таких машин. Кроссоверы с передним приводом стоят от 3 360 000 рублей, а с полным – от 3 760 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Ридус»