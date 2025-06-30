Счет на миллиарды: УАЗ запускает крупнейшую модернизацию в истории

УАЗ потратит 18 млрд рублей на глобальную трансформацию

Ульяновский автозавод анонсировал грядущую трансформацию, которая должна стать самой масштабной за всю его историю. На расширение производства потратят свыше 18 млрд рублей.

Средства будут поступать до 2027 года от материнской компании АГ Sollers. Деньги планируют потратить на запуск новых производств, строительство цехов и модернизацию технологий и оборудования.

На заводе уже начали строительство новой линии прессового оборудования. На ней будут штамповать кузовные детали моделей УАЗа и автомобилей Sollers на базе JAC. На УАЗе будут выпускать ST9 и большой рамный внедорожник, пока известный под кодовым названием ST9 SUV.

Гендиректор предприятия Алексей Спирин заметил, что в мае на заводе улучшили участок контроля качества готовых авто, обновив само помещение и установив новое оборудование. Также он сообщил, что до весны 2022 года УАЗ закупал на западе до 8% комплектующих. С тех пор почти всем деталям удалось найти замену у других поставщиков.

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Источник: Telegram-канал «УАЗ Сегодня»