#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 8 Pro Max
30 июня
Популярный семиместный кроссовер неожиданно подешевел: известны цены
Компания Chery снизила цены на Tiggo 8 Pro Max...
Кроссовер на гарантии (!) за 850 тысяч рублей — а что с ним не так?
30 июня
Кроссовер на гарантии (!) за 850 тысяч рублей — а что с ним не так?
«За рулем» рассказал, какая версия Москвича 3...
Успех одежды от Aurus определит Ближний Восток
30 июня
Успех одежды от Aurus определит Ближний Восток
Харитоненко: Одежда Aurus – часть стратегии...

Счет на миллиарды: УАЗ запускает крупнейшую модернизацию в истории

УАЗ потратит 18 млрд рублей на глобальную трансформацию

Ульяновский автозавод анонсировал грядущую трансформацию, которая должна стать самой масштабной за всю его историю. На расширение производства потратят свыше 18 млрд рублей.

Рекомендуем
Кроссовер с вариатором дешевле миллиона – 5 вариантов к рассмотрению

Средства будут поступать до 2027 года от материнской компании АГ Sollers. Деньги планируют потратить на запуск новых производств, строительство цехов и модернизацию технологий и оборудования.

На заводе уже начали строительство новой линии прессового оборудования. На ней будут штамповать кузовные детали моделей УАЗа и автомобилей Sollers на базе JAC. На УАЗе будут выпускать ST9 и большой рамный внедорожник, пока известный под кодовым названием ST9 SUV.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Гендиректор предприятия Алексей Спирин заметил, что в мае на заводе улучшили участок контроля качества готовых авто, обновив само помещение и установив новое оборудование. Также он сообщил, что до весны 2022 года УАЗ закупал на западе до 8% комплектующих. С тех пор почти всем деталям удалось найти замену у других поставщиков.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал «УАЗ Сегодня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 10
30.06.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0