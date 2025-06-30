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Этот новый японский кроссовер можно купить в России за 2 млн рублей

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Toyota Raize по цене от 2,05 млн рублей

Компактный кроссовер Toyota Raize продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Сейчас автомобиль стоит на одном из классифайдов от 2 050 000 рублей. За столько новый Toyota Raize в топовой комплектации Z продает частник из Улан-Удэ.

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Уточняется, что формально у кроссовера уже есть один владелец в ПТС. Под капотом авто 98-сильная литровая «турботройка» 1KR-VET со 140 Нм крутящего момента, вариатор. У данного экземпляра цифровая панель приборов, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль.

В Томске аналогичный автомобиль, но в более простой версии, предлагают привезти под заказ за 2 341 400 рублей. Уточняется, что вместо турбомотора под капотом кроссовер стоит 87-сильный атмосферник объемом 1,2 литра, вариатор.

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Toyota Raize
Toyota Raize

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Все остальные машины продаются с 98-сильным мотором. В Екатеринбурге есть несколько новых Toyota Raize за 2 400 000 рублей, в Омске он стоит 2 485 000 рублей, в Магнитогорске – 2 500 000 рублей, а в Москве и Сочи – 2 590 000 и 2 590 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 14
30.06.2025 
Фото:Toyota
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