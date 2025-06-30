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В июне 80% продаж Lada Aura обеспечили физлица

Скидка 550 тыс. рублей: новый российский бизнес-седан начали скупать частники

В июне 80% продаж Lada Aura обеспечили физлица

С начала продаж в декабре 2024 года на учет было поставлено чуть более 600 автомобилей Lada Aura. Интересно то, что физические лица теперь являются главными покупателями нового российского бизнес-седана, отмечает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Активный рост продаж седана «физикам» начался в мае, когда АВТОВАЗ ввел хорошие скидки на эту модель (предусмотрен дисконт в размере 550 тыс. рублей за трейд-ин и при оформлении в лизинг). Изначально базовая версия Lada Aura стоила 2,6 млн рублей.

В мае на учет встало 118 Lada Aura, 90 из них купили частники (76%). За три недели июня было реализовано 84 Ауры, и уже 80% из них (69 штук) купили частники. При этом ранее 70% продаж Lada Aura обеспечивали именно юрлица.

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Lada Aura
Lada Aura

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Lada Aura представляет собой удлиненную версию седана Lada Vesta. Уже в базе у данной модели есть подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, медиасистема с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, парктроники, противотуманные фары и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 15
30.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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