Самый продаваемый в России пикап стал еще доступнее: называем цену

В России пикап JAC T9 2025 года подешевел на 100 тысяч рублей

Пикап JAC T9 с 1 июля 2025 года стал доступнее в России. Его цена не изменилась, но в своей единственной комплектации 2025 года пикап получил прямую скидку в размере 100 тыс. рублей.

Теперь JAC T9 2025 г. в. доступен за 3,55 млн рублей.

В России пикап представили в мае прошлого года в единственной комплектации. Автомобиль оснащен 2-литровым мотором мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатой АКП. У модели есть 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и другие опции.

Грузоподъемность JAC T9 равна 1055 кг. Его длина составляет 5330 мм при колесной базе 3110 мм.

По данным «Автостат Инфо», в феврале 2025 года JAC T9 стал самым продаваемым пикапом в России.

JAC T9

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Источник: «Автоновости дня»