Уникальную Победу, построенную на базе Mercedes, выставили на продажу в России
ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes продают в Москве за 5 млн рублей
Уникальный автомобиль, стилизованный под ГАЗ М-20 Победа и построенный на агрегатах Mercedes, выставили на продажу в России.
Уточняется, что все переделки узаконены, поэтому проблем с перерегистрацией не будет.
Автомобиль построен на базе Меrсеdеs СL 500 (W215) 2004 г. в., от него же достались двигатель с кастомизированной крышкой, коробка передач, ходовая, а также электроника. Все изменения отражены в ПТС.
По словам собственника, таких машин в России только три штуки. Стоит уникальный автомобиль 5 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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01.07.2025
Фото:Авито
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