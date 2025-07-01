Уникальную Победу, построенную на базе Mercedes, выставили на продажу в России

ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes продают в Москве за 5 млн рублей

Уникальный автомобиль, стилизованный под ГАЗ М-20 Победа и построенный на агрегатах Mercedes, выставили на продажу в России.

Уточняется, что все переделки узаконены, поэтому проблем с перерегистрацией не будет.

Автомобиль построен на базе Меrсеdеs СL 500 (W215) 2004 г. в., от него же достались двигатель с кастомизированной крышкой, коробка передач, ходовая, а также электроника. Все изменения отражены в ПТС.

По словам собственника, таких машин в России только три штуки. Стоит уникальный автомобиль 5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: «Авито Авто»