Эти процедуры необходимо сделать с «китайцем» сразу после покупки

Эксперт Стрельбицкий: после покупки машины из КНР нужно сразу сделать антикор

Сразу после покупки китайского авто нужно позаботиться о его дополнительной защите, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Первым делом нужно необходимо провести антикоррозийную обработку кузова авто (днище, пороги, арки колес и все швы). Эта процедура защитит машину от быстрого появления ржавчины, особенно в условиях российских зим с агрессивными реагентами.

Потом эксперт советует заменить моторное масло и антифриз, а также защитить лакокрасочное покрытие антигравийной пленкой. Эти процедуры продлят срок службы машины.

Заменить масло в коробке передач Стрельбицкий рекомендует при пробеге 2–3 тыс. километров.

По его словам, следует также проверить электрику, подвески, качество шин. С помощью этих действий можно найти возможные слабые места и вовремя их устранить.

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Источник: «Российская газета»