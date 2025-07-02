#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Эти процедуры необходимо сделать с «китайцем» сразу после покупки

Эксперт Стрельбицкий: после покупки машины из КНР нужно сразу сделать антикор

Сразу после покупки китайского авто нужно позаботиться о его дополнительной защите, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Рекомендуем
Кроссовер с вариатором дешевле миллиона – 5 вариантов к рассмотрению

Первым делом нужно необходимо провести антикоррозийную обработку кузова авто (днище, пороги, арки колес и все швы). Эта процедура защитит машину от быстрого появления ржавчины, особенно в условиях российских зим с агрессивными реагентами.

Потом эксперт советует заменить моторное масло и антифриз, а также защитить лакокрасочное покрытие антигравийной пленкой. Эти процедуры продлят срок службы машины.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Заменить масло в коробке передач Стрельбицкий рекомендует при пробеге 2–3 тыс. километров.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

По его словам, следует также проверить электрику, подвески, качество шин. С помощью этих действий можно найти возможные слабые места и вовремя их устранить.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1116
02.07.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0