Свежие китайские автомобили с пробегом стремительно дешевеют

Глава «Автостата» Целиков: Цены на подержанные авто из КНР упали на 10-15%

Относительно новые китайские б/у машины начали быстро дешеветь. С начала года по июнь такие авто в возрасте 1-3 года на вторичке подешевели, в среднем, на 10–15%, рассказал 1 июля в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Одна из причин такого тренда состоит в том, что сейчас идут распродажи новых китайских машин, а производители и дилеры «меряются» размерами выгод и скидок. Из-за этого свежего б/у «китайца» продать на вторичке проблематично, поэтому продавцам приходится снижать цены.

Например, средняя цена популярного кроссовера Haval Jolion 2023 г. в. в январе составляла 2,19 млн рублей, а к июню она упала до 1,95 млн (-9%). Цена на эту же модель 2022 г. в. снизилась на 11%, с 1,9 млн до 1,7 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова