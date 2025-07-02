Эти автомобили на вторичке сейчас предлагают почти новыми и с большим дисконтом

Сергей Целиков: китайские подержанные автомобили за полгода подешевели на 10–15%

С января по июнь цены на китайские автомобили возрастом 1–3 года снизились в среднем на 10–15%, сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Например, Haval Jolion 2023 года в январе стоил 2,19 млн рублей, а к июню его цена упала до 1,95 млн (–9%). Более ранняя версия той же модели подешевела на 11% – с 1,9 до 1,7 млн рублей. Аналогичная ситуация с Geely Monjaro: версия 2023 года за полгода подешевела на 13% (с 3,6 до 3,2 млн рублей), а 2022 года – на 12%.

Продать «свежий» подержанный китайский автомобиль сейчас можно лишь со значительной скидкой.

Основными причинами падения цен стали резкий рост предложения на вторичном рынке, активные распродажи новых авто дилерами и укрепление рубля. Аналитики прогнозируют, что ситуация вряд ли изменится до конца года.

Евгений Житнухин, коммерческий директор маркетплейса Fresh, отмечает, что китайские бренды, еще недавно считавшиеся экзотикой, теперь занимают более половины дилерских центров. Многие первые владельцы уже готовы к смене автомобиля, тем более что китайские модели быстро устаревают из-за активного обновления линейки производителями.

Однако на вторичном рынке подержанные китайские авто сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны новых машин. Дилеры вынуждены продавать их практически в убыток, чтобы разгрузить склады. По данным «Газпромбанк лизинга», запасы новых автомобилей у дилеров и импортеров на начало лета 2025 года достигли 550 тыс. единиц, хотя тенденция к их сокращению уже наметилась.

Вадим Черноусов, директор департамента подержанных автомобилей компании «Рольф», подтверждает, что китайские машины с пробегом существенно теряют в цене уже несколько месяцев. Еще одним фактором он называет недостаточный опыт длительной эксплуатации китайских авто, что снижает доверие покупателей.

По мнению Сергея Целикова, снижение цен на китайские автомобили на вторичном рынке, вероятно, продолжится до конца года.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram и «Коммерсант»