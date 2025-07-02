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В Россию стали реже привозить новинки автопрома: в чем причины

Количество автомобильных новинок в РФ заметно снизилось по сравнению с 2024 годом

В Россию в этом году привезли намного меньше автомобильных новинок, чем годом ранее. При этом некоторые новинки раскупают активно, а другие покупают весьма неохотно. Глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, что в течение первого полугодия 2025 года на рынке России было представлено около двадцати свежих моделей машин.

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По словам Целикова, в последние два года рынок активно пополнялся новинками на фоне высоких продаж. Но сейчас, из-за снижения покупательской активности, импорт в РФ начал падать.

При этом не все новые автомобили хорошо продавались. Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что успешность новой модели во многом зависит от того, насколько хорошо известен бренд, какова цена и насколько продукт соответствует ожиданиям рынка.

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Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк пояснила, что сейчас импортеры принимают во внимание фактическую емкость рынка и предпочитают продвигать уже имеющиеся в наличии модели, а не расширять ассортимент.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 513
02.07.2025 
Фото:Depositphotos
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