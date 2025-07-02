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Полис ОСАГО подешевел в России

«Сравни»: средняя стоимость ОСАГО во втором квартале снизилась на 6%

В России уменьшилась средняя стоимость ОСАГО, показало исследование маркетплейса «Сравни». Средний прайс на полис во 2-м квартале составил 6,1 тыс. рублей (-6% относительно показателя 2024 года). В российской столице при этом показатель оказался выше среднего.

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Средняя цена полиса в Московском регионе зафиксировалась на уровне 7062 рубля, что на 6% ниже по сравнению с 2024 годом. Самой популярной маркой и моделью авто, застрахованной в Москве, стала Kia Rio.

В Москве продажи ОСАГО выросли более чем не четверть, далее следует Подмосковье, а на третьем месте по числу проданных полисов находится Краснодарский край.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 80
02.07.2025 
Фото:АГН «Москва»
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