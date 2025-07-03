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Новый 7-местный полноприводный кроссовер скоро появится в продаже в России

Продажи нового кроссовера Nordcross 001 на рынке РФ стартуют в августе 2025 года

Продажи нового кроссовера Nordcross 001 на российском рынке должны начаться в августе 2025 года.

Nordcross 001
Nordcross 001

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Автомобиль построен на базе Lynk & Co 09. Nordcross 001 представляет собой 7-местный полноприводный кроссовер.

Габариты кроссовера – 5042х1977х1780 мм. Под капотом Nordcross 001 2,0-литровый двигатель мощностью 254 л.с. и 8-ступенчатая АКП. Привод полный.

У кроссовера четырехзонный климат-контроль, матричные фары, самообучающийся автопарковщик. В салоне установлено шесть экранов.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Nordcross
Количество просмотров 15030
03.07.2025 
Фото:Nordcross
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