Обошел BMW: назван лидер рынка премиальных авто в России

Tank стал самым популярным премиальным автомобильным брендом в РФ в мае

По итогам мая 2025 года в России продали 8087 новых машин премиальных марок (-27% относительно мая 2024 года).

Среди новых премиальных автомобилей самые высокие продажи в мае зафиксированы у марки Tank (реализовано 1315 машин).

Второе место заняла марка Exeed (1234 ед.). На третьей строчке BMW (1090 шт.).

В пятерку лидеров по итогам мая нынешнего года также вошли такие марки, как Lixiang (972 шт.) и Mercedes-Benz (621 шт.).

Tank 300

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

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Источник: «Автостат»