Обошел BMW: назван лидер рынка премиальных авто в России
Tank стал самым популярным премиальным автомобильным брендом в РФ в мае
По итогам мая 2025 года в России продали 8087 новых машин премиальных марок (-27% относительно мая 2024 года).
Среди новых премиальных автомобилей самые высокие продажи в мае зафиксированы у марки Tank (реализовано 1315 машин).
Второе место заняла марка Exeed (1234 ед.). На третьей строчке BMW (1090 шт.).
В пятерку лидеров по итогам мая нынешнего года также вошли такие марки, как Lixiang (972 шт.) и Mercedes-Benz (621 шт.).
Tank 300
Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автостат»
Фото:Tank
721
03.07.2025
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
-1
Отзывы о Tank 300
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!