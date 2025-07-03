При какой ставке ЦБ рынок придет в себя: ответ эксперта

Эксперт Корнев: авторынок начнет восстанавливаться при ключевой ставке 13-14%

В июне ЦБ понизил ключевую ставку до 20%. При каком размере ставки ЦБ российский авторынок начнет восстанавливаться, рассказал руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Он считает, что, скорее всего, рынок придет в себя, когда ставка опустится ниже 15 процентов (в идеале 13-14%).

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Если говорить о частных лицах, то на рынке это позволит оживить отложенный спрос на машины как среди тех, кому просто неподъемны текущие кредитные ставки, так и среди аудитории «ждунов». Последние сегодня держат свои средства на депозитах под повышенные проценты и ждут лучших условий финансирования для «инвестирования» своих средств.

Если говорить про предпринимателей, на рынок вернутся те клиенты, которые отложили обновление автопарков из-за неподъемной кредитной или лизинговой нагрузки, то есть у них попросту нет свободных средств, чтобы обслуживать дорогие кредиты или финансовую аренду. Стоит также отметить, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и улучшения общего финансового климата снизится не только стоимость финансовых инструментов для покупки нового/обновления старого автотранспорта, но и условия к заемщикам – тот же первоначальный взнос/аванс.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.