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При какой ставке ЦБ рынок придет в себя: ответ эксперта

Эксперт Корнев: авторынок начнет восстанавливаться при ключевой ставке 13-14%

В июне ЦБ понизил ключевую ставку до 20%. При каком размере ставки ЦБ российский авторынок начнет восстанавливаться, рассказал руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

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Он считает, что, скорее всего, рынок придет в себя, когда ставка опустится ниже 15 процентов (в идеале 13-14%).

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Если говорить о частных лицах, то на рынке это позволит оживить отложенный спрос на машины как среди тех, кому просто неподъемны текущие кредитные ставки, так и среди аудитории «ждунов». Последние сегодня держат свои средства на депозитах под повышенные проценты и ждут лучших условий финансирования для «инвестирования» своих средств.

Если говорить про предпринимателей, на рынок вернутся те клиенты, которые отложили обновление автопарков из-за неподъемной кредитной или лизинговой нагрузки, то есть у них попросту нет свободных средств, чтобы обслуживать дорогие кредиты или финансовую аренду. Стоит также отметить, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и улучшения общего финансового климата снизится не только стоимость финансовых инструментов для покупки нового/обновления старого автотранспорта, но и условия к заемщикам – тот же первоначальный взнос/аванс.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 119
03.07.2025 
Фото:Depositphotos
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