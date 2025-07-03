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Совсем не дешево: сколько сейчас стоит новый китайский автомобиль

«Авто.ру Оценка»: средняя цена нового «китайца» в июне составила ₽3,58 млн

Средняя цена нового китайского авто в России в июне текущего года составила 3,58 млн рублей, выяснили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».

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Уточняется, что за месяц стоимость авто снизилась на 1,3%. И все же она на 2% выше, чем в июне 2025 года.

Средняя стоимость автомобиля российской сборки, наоборот, по сравнению с маем увеличилась на 0,8%, составив 1,57 млн рублей. И это на 4,8% больше, чем годом ранее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 118
03.07.2025 
Фото:Depositphotos
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