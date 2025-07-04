#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

От Москвы до Питера с ветерком: скоро время в пути рекордно сократится

Савельев: ВСМ обеспечит путь от Москвы до Петербурга за 2 часа 15 минут

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург займет всего 2 часа 15 минут благодаря новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Едем за хохломской росписью и богородской игрушкой — 4 модных народных промысла

Скорость движения поездов на этом направлении будет достигать 400 км/ч, а рабочая скорость составит 360 км/ч.

Как отметил Савельев, проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург полностью готов, финансирование обеспечено, а проектирование трассы подходит к завершению.

По прогнозам вице-премьера, к 2030 году пассажиропоток на линии ВСМ-1 превысит 23 млн человек.

Ранее сообщалось, что первый поезд по новой линии, получивший название «Белый кречет», отправится в апреле 2028 года.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 326
04.07.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1