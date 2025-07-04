От Москвы до Питера с ветерком: скоро время в пути рекордно сократится

Савельев: ВСМ обеспечит путь от Москвы до Петербурга за 2 часа 15 минут

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург займет всего 2 часа 15 минут благодаря новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Скорость движения поездов на этом направлении будет достигать 400 км/ч, а рабочая скорость составит 360 км/ч.

Как отметил Савельев, проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург полностью готов, финансирование обеспечено, а проектирование трассы подходит к завершению.

По прогнозам вице-премьера, к 2030 году пассажиропоток на линии ВСМ-1 превысит 23 млн человек.

Ранее сообщалось, что первый поезд по новой линии, получивший название «Белый кречет», отправится в апреле 2028 года.

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Источник: ТАСС