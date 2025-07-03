Минус 600 тыс. рублей: снизились цены на два популярных внедорожника

В России Tank 400 и Tank 700 подешевели на 300-600 тыс. рублей

Внедорожники Tank 400 и Tank 700 в начале июля подешевели на 300–600 тыс. рублей.

Цена Tank 400 в базовой комплектации Adventure 2024 и 2025 г. в. снизилась на 400 тыс. рублей, до 5 399 000 рублей. С учетом прямой скидки в 300 тыс. рублей минимальная стоимость авто равна 5 099 000 рублей.

В топовой версии Premium 2025 цена уменьшилась на 300 тыс. рублей, до 5 899 000 рублей, а модель 2024 года подешевела на 200 тыс. рублей и стоит сейчас 5 699 000 рублей.

Tank 400

Под капотом этой модели 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с., 9-ступенчатая АКП, привод полный.

Флагманский Tank 700 в версии Premium 2024 г. в. стал доступнее на 600 тыс. рублей и стоит сейчас 8 899 000 рублей, а версия 2025 года подешевела на 300 тыс. рублей (стоимость 9 499 000 рублей). Комплектации Superior и Edition One (2024 и 2025 г. в.) также стали дешевле на 300 тыс. рублей (стоимость от 9 899 000 до 12 499 000 рублей). Версия Hi-Performance 2025 г. в. стоит 11 299 000 рублей.

Tank 700

Бензиновые версии Premium и Superior оснащаются 3,0-литровым двигателем V6 (354 л.с., 560 Н·м) с 9-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»