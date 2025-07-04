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В Россию привезли новый корейский лифтбек: известна цена

В РФ в продаже появился лифтбек Hyundai Lafesta 2025 г. в. за 3,5 млн рублей

Один из официальных дилеров Kia в Минеральных Водах продает лифтбек Hyundai Lafesta 2025 г. в.

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Указанный в объявлении VIN-код начинается с индекса LBE, из этого следует, что машина выпущена для китайского рынка. Стоит лифтбек 3,5 млн рублей при условии оформления кредита и сдачи старого авто в Trade-in.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л. с., роботом, привод передний.

Уточняется, что в наличии полный пакет документов, утильсбор уплачен.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Hyundai Lafesta
Hyundai Lafesta

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 12392
04.07.2025 
Фото:Hyundai
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