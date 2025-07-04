В Россию привезли новый корейский лифтбек: известна цена

В РФ в продаже появился лифтбек Hyundai Lafesta 2025 г. в. за 3,5 млн рублей

Один из официальных дилеров Kia в Минеральных Водах продает лифтбек Hyundai Lafesta 2025 г. в.

Указанный в объявлении VIN-код начинается с индекса LBE, из этого следует, что машина выпущена для китайского рынка. Стоит лифтбек 3,5 млн рублей при условии оформления кредита и сдачи старого авто в Trade-in.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л. с., роботом, привод передний.

Уточняется, что в наличии полный пакет документов, утильсбор уплачен.

Hyundai Lafesta

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»