Человекоподобные роботы скоро появятся на заводах Hyundai
В октябре Hyundai начнет использовать гуманоидных роботов на своих автозаводах
Компания Hyundai в этом году осенью начнет использовать человекоподобных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, на своих предприятиях в США.
На начальном этапе Atlas будет сортировать детали перед сборкой автомобилей. Он может самостоятельно принимать решения, свободно двигаться и выполнять сложные операции: он умеет брать комплектующие, переносить их и правильно размещать без вмешательства оператора.
Применение роботов Boston Dynamics на мощностях Hyundai закономерно, так как корейская компания с 2021 года владеет 80% акций этой робототехнической компании.
Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Korea Joongang Daily
Фото:steampowered.com
139
06.07.2025
Фото:steampowered.com
Поделиться:
Оцените материал:
0