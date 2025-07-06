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Человекоподобные роботы скоро появятся на заводах Hyundai

В октябре Hyundai начнет использовать гуманоидных роботов на своих автозаводах

Компания Hyundai в этом году осенью начнет использовать человекоподобных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, на своих предприятиях в США.

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На начальном этапе Atlas будет сортировать детали перед сборкой автомобилей. Он может самостоятельно принимать решения, свободно двигаться и выполнять сложные операции: он умеет брать комплектующие, переносить их и правильно размещать без вмешательства оператора.

Применение роботов Boston Dynamics на мощностях Hyundai закономерно, так как корейская компания с 2021 года владеет 80% акций этой робототехнической компании.

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Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: Korea Joongang Daily

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Ушакова Ирина
Фото:steampowered.com
Количество просмотров 139
06.07.2025 
Фото:steampowered.com
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