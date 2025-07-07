Эксперт проанализировал, какие машины на вторичке подешевели больше всего

Сергей Целиков: Цены на европейские авто снизились на 12,8%, до 7,34 млн рублей

За первые шесть месяцев 2025 года средние цены на трехлетние автомобили с пробегом упали на 8%, отмечает директор «Автостата» Сергей Целиков.

Наибольшее снижение зафиксировано на европейские модели – их стоимость уменьшилась на 12,8%, до 7,34 млн рублей. Китайские авто подешевели на 11,2%, японские – на 9,2%, а корейские – на 7,6%. Меньше всего снижение затронуло американские (-3,7%) и российские машины (-3,4%), средняя цена которых сейчас составляет 1,11 млн рублей.

Анализ проводился на основе 60 популярных моделей 2022 года выпуска – по 10 от каждого региона (Россия, Китай, Япония, Корея, США и Европа). Данные сравнивались за январь и июнь 2025 года на крупных площадках по продаже подержанных авто.

Эксперт предполагает, что во второй половине года тенденция к снижению цен сохранится, однако темпы падения замедлятся. Рынок постепенно стабилизируется, а пока покупатели могут воспользоваться выгодными предложениями на автомобили с пробегом, особенно европейского и китайского производства.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram