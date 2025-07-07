Продажи этих автомобилей снизились сильнее всего

В России в 2025 году упали продажи автомобилей с пробегом

В июне текущего года продажи б/у автомобилей уменьшились на 7% в сравнении с показателями того же месяца 2024-го. Спад затронул почти все категории авто. Наиболее ощутимая просадка наблюдается в сегментах легкого и тяжелого коммерческого транспорта.

За месяц было перерегистрировано на новых владельцев 546,1 тыс. машин (-7% относительно июня 2024 года). При этом в сегменте легкого коммерческого транспорта произошел спад на 14%, продажи составили 31,9 тыс. единиц. В сегменте тяжелых грузовиков зафиксировано снижение на 14%, до 21,1 тыс. единиц.

Легковой сегмент снизился меньше: на 6%, до 487,9 тыс. автомобилей. По итогам полугодия на рынке б/у авто также зафиксирован спад на 4%. Так, в январе-июне сменили владельцев 3,2 млн автомобилей.

На фоне общего спада рынок пикапов и автобусов вырос: перерегистрации пикапов увеличились на 2% (с 21 787 до 22 286), автобусов – также на 2% (с 13 202 до 13 406).

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

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Источник: «Автостат Инфо»