137 л. с., автомат: недорогой кроссовер знакомого бренда предлагают российские дилеры

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В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 1,9 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту бюджетный кроссовер Chevrolet Trax второго поколения. Цена начинается от 1 914 250 рублей. За столько новый Chevrolet Trax в максимальной комплектации предлагает привезти под заказ компания из Владивостока.

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Еще одна компания из Владивостока за 2 100 000 рублей готова поставить Chevrolet Trax с аналоговой приборной панелью и стальными дисками, а в 2 120 000 рублей в другом объявлении оценили кроссовер в похожей небогатой комплектации. У такого автомобиля есть 17-дюймовые стальные диски и тканевая отделка салона, круиз-контроль, кондиционер, камера заднего вида, мультируль.

Все кроссоверы оснащены 137-сильным трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

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Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 10927
07.07.2025 
Фото:Chevrolet
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