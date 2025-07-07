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Эти новые опции появятся у автомобилей Лады

АВТОВАЗ оснастит модели бренда Lada новыми современными опциями в 2026 году

Автомобили Lada должны получить ряд новых опций. Так, на Lada Vesta вернутся климат-контроль и бесключевой доступ. Речь идет о блоке управления климатом с тремя круглыми функциональными элементами.

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В топовых версиях седана появятся атмосферная подсветка интерьера, система контроля давления в шинах с датчиками и ключ-карта, которая может окончательно решить еще существующую проблему невозможности запуска двигателя Весты по кнопке Start/Stop по истечении 45 секунд после открытия автомобиля.

В 2026 году стартует массовый выпуск кроссовера Lada Azimut, и ассортимент опций комфорта пополнят еще несколько новых опций: панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз, а также электрический «нитевой» обогрев боковых стекол, которого до сих пор нет ни у одной машины ни в России, ни в мире в целом.

Еще АВТОВАЗ работает над внедрением в автомобили Lada адаптивного круиз-контроля.

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Источник: «Лада.онлайн»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3253
07.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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