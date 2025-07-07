После долгого перерыва: продано рекордное количество автомобилей в 2025 году

«Автостат»: продажи новых машин в России в конце июня начали расти

С 30 июня по 6 июля в РФ продали 28 823 новых легковых автомобиля. Показатель первой недели июля (27-й по счету) является рекордным в 2025 году. При этом прежний рекорд был зафиксирован неделей ранее, с 23 по 29 июня (26-я в году), когда было продано 25 876 автомобилей.

Обычно в конце второго квартала дилеры стараются выполнить планы по продажам автомобилей, немалая часть которых ставится на учет уже в начале следующего месяца. К тому же дистрибьюторы и производители продолжают стимулировать продажи акциями и скидками, чтобы сократить образовавшиеся запасы машин.

Лидером остается марка Lada (23,7% от общего объема реализации новых легковушек). Далее расположились Chery (11,8%), Haval (10,5%), Geely (7%) и Changan (6,8%). Кроме них, в ТОП-10 брендов вошли Belgee (5,4%), Jetour (3%), Solaris (2,6%), GAC (2,6%) и OMODA (2,2%).

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»