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После долгого перерыва: продано рекордное количество автомобилей в 2025 году

«Автостат»: продажи новых машин в России в конце июня начали расти

С 30 июня по 6 июля в РФ продали 28 823 новых легковых автомобиля. Показатель первой недели июля (27-й по счету) является рекордным в 2025 году. При этом прежний рекорд был зафиксирован неделей ранее, с 23 по 29 июня (26-я в году), когда было продано 25 876 автомобилей.

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Обычно в конце второго квартала дилеры стараются выполнить планы по продажам автомобилей, немалая часть которых ставится на учет уже в начале следующего месяца. К тому же дистрибьюторы и производители продолжают стимулировать продажи акциями и скидками, чтобы сократить образовавшиеся запасы машин.

Лидером остается марка Lada (23,7% от общего объема реализации новых легковушек). Далее расположились Chery (11,8%), Haval (10,5%), Geely (7%) и Changan (6,8%). Кроме них, в ТОП-10 брендов вошли Belgee (5,4%), Jetour (3%), Solaris (2,6%), GAC (2,6%) и OMODA (2,2%).

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 150
07.07.2025 
Фото:Depositphotos
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