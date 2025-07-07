Раскрыта опасность покупки авто в самых дешевых комплектациях

Эксперт Васильев: Самые дешевые новые машины могут расстроить качеством сборки

Покупка новых машин в самых дешевых комплектациях несет определенные риски, отмечает автоэксперт Егор Васильев.

Он рассказал, что автодилерам невыгодно продавать машины в начальных версиях, ведь тогда не удастся заработать на дополнительном оборудовании. Поэтому таких машин часто нет в наличии, а срок ожидания по предзаказу может растянуться на несколько месяцев.

Поскольку рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Так, дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в РФ, рассказал эксперт.

Также он отметил, что самые дешевые машины могут неприятно удивить владельца ненадлежащим качеством сборки и ненадежностью. Однако если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно на дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за ненужные допы, считает специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Прайм»