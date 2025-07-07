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Раскрыта опасность покупки авто в самых дешевых комплектациях

Эксперт Васильев: Самые дешевые новые машины могут расстроить качеством сборки

Покупка новых машин в самых дешевых комплектациях несет определенные риски, отмечает автоэксперт Егор Васильев.

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Он рассказал, что автодилерам невыгодно продавать машины в начальных версиях, ведь тогда не удастся заработать на дополнительном оборудовании. Поэтому таких машин часто нет в наличии, а срок ожидания по предзаказу может растянуться на несколько месяцев.

Поскольку рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Так, дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в РФ, рассказал эксперт.

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Также он отметил, что самые дешевые машины могут неприятно удивить владельца ненадлежащим качеством сборки и ненадежностью. Однако если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно на дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за ненужные допы, считает специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

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Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1371
07.07.2025 
Фото:Unsplash
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