Раскрыта опасность покупки авто в самых дешевых комплектациях
Покупка новых машин в самых дешевых комплектациях несет определенные риски, отмечает автоэксперт Егор Васильев.
Он рассказал, что автодилерам невыгодно продавать машины в начальных версиях, ведь тогда не удастся заработать на дополнительном оборудовании. Поэтому таких машин часто нет в наличии, а срок ожидания по предзаказу может растянуться на несколько месяцев.
Поскольку рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Так, дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в РФ, рассказал эксперт.
Также он отметил, что самые дешевые машины могут неприятно удивить владельца ненадлежащим качеством сборки и ненадежностью. Однако если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно на дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за ненужные допы, считает специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.
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Источник: «Прайм»