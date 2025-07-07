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Без этих опций машина не нужна: что важно россиянам при покупке авто

В России 89% автомобилистов готовы доплатить за теплые опции

Результаты совместного исследования «Росгосстраха» и «Авто.ру» говорят о том, что сегодня россияне при покупке автомобиля обращают внимание не только на бренд и цену, но и на уровень технического оснащения.

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Так, около 50% автомобилистов уже не хотят покупать автомобиль без подогрева сидений и руля, а четверть – без автоматического экстренного торможения. Доплатить за эти опции готовы 89% опрошенных.

Для 64% респондентов основным критерием при выборе машины остается его цена. Для 42% важна надежность, а 40% в первую очередь обращают внимание на бренд и топливную эффективность. Мощность двигателя на первое место поставили лишь 30% участников опроса.

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ТЕСТ МАСЕЛ

84% россиян признались, что им неудобно пользоваться сенсором для управления, например климат-контролем или аудиосистемой. Большинство российских водителей предпочитают традиционные кнопки.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 239
07.07.2025 
Фото:Depositphotos
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