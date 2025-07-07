Станет хитом продаж: у Chery появился новый полноприводный кроссовер в РФ

Эксперт Сережников рассказал о перспективах Chery Tiggo 7L с полным приводом

Полноприводная модификация кроссовера Chery Tiggo 7L должна стать одной из самых популярных моделей Chery в РФ, считает директор дилерского центра «Авилон Chery» Олег Сережников.

Chery Tiggo 7L

Он полагает, что на нее может прийтись 40-45% продаж Tiggo 7L и 30-35% от всех продаж марки в России.

Продажи полноприводного Chery Tiggo 7L AWD, который с апреля был представлен в России только в комплектациях с передним приводом, стартовали в конце июня.

Уже в базе у него есть 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, дистанционный запуск мотора и прогрева салона, бесключевой доступ, камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и другое.

Интерьер Chery Tiggo 7L

Под капотом кроссовера 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый робот.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

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Источник: «Автостат»