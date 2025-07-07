#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аквариум под капотом Li Auto L9
16 июля
Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал
В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой...
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...

Станет хитом продаж: у Chery появился новый полноприводный кроссовер в РФ

Эксперт Сережников рассказал о перспективах Chery Tiggo 7L с полным приводом

Полноприводная модификация кроссовера Chery Tiggo 7L должна стать одной из самых популярных моделей Chery в РФ, считает директор дилерского центра «Авилон Chery» Олег Сережников.

Chery Tiggo 7L
Chery Tiggo 7L

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 с новой коробкой: как едет? Сколько стоит?

Он полагает, что на нее может прийтись 40-45% продаж Tiggo 7L и 30-35% от всех продаж марки в России.

Продажи полноприводного Chery Tiggo 7L AWD, который с апреля был представлен в России только в комплектациях с передним приводом, стартовали в конце июня.

Уже в базе у него есть 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, дистанционный запуск мотора и прогрева салона, бесключевой доступ, камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и другое.

Интерьер Chery Tiggo 7L
Интерьер Chery Tiggo 7L
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Под капотом кроссовера 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый робот.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 35402
07.07.2025 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв