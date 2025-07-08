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Эти автомобили реже всего угоняют в России

Эксперт Ладушкин назвал машины, которые злоумышленники реже угоняют в РФ

Аэрография, яркая пленка и тому подобное на кузове машины могут значительно снизить риск ее угона, сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

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Причина в том, что яркие и приметные автомобили легко обнаружить по камерам наружной фиксации, рассказал специалист.

Он прибавил, что от угона также могут спасти необычный цвет и даже специфические повреждения, позволяющие быстро идентифицировать машину.

Ничем особенно не выделяющиеся авто чаще всего угоняются не ночью, а в часы пик, когда на дорогах много машин. Это облегчает задачу злоумышленника слиться с потоком, что снижает его риски быть остановленным инспектором ГИБДД.

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Источник: RT

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
08.07.2025 
Фото:Depositphotos
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