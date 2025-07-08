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Цена доступного кроссовера российской сборки выросла: сколько он стоит теперь

Кроссовер Москвич 3 2025 г. в. подорожал в России на 48 тыс. рублей

Завод «Москвич» поднял цены на свою самую дешевую и популярную модель: кроссовер Москвич 3. Во всех комплектациях 2025 г. в. автомобиль подорожал на 48 тыс. рублей.

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Теперь Москвич 3 в версиях «Стандарт плюс» с МКП и «Стандарт плюс» с CVT стоит 1 851 000 и 1 951 000 рублей соответственно.

Стоимость авто в комплектациях «Комфорт» CVT и «Стандарт плюс» (РУ) составляет 2 083 000 и 1 986 000 рублей.

Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с., пару которому составляет либо 6-ступенчатая МКП, либо вариатор. Привод передний.

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Москвич 3
Москвич 3

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 9
08.07.2025 
Фото:Москвич
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