Sollers шокирует прогнозом авторынка по итогам года

Прогноз «Соллерса»: российский авторынок может сократиться на 30% в 2025 году

Автопроизводитель «Соллерс» ожидает значительного снижения автомобильного рынка России в 2025 году.

По пессимистичному сценарию, при сохранении текущих тенденций продажи могут упасть на 30%, до 1,1 млн единиц. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Зоя Каика на полях выставки «Иннопром».

По ее словам, восстановление рынка возможно лишь в конце года. Если ключевая ставка начнет постепенно снижаться с середины 2025 года, положительная динамика может вернуться не раньше четвёртого квартала. Однако текущая ситуация остаётся сложной: отсутствие доступных кредитов и лизинга серьёзно ограничивает возможности покупателей.

Каика отметила, что итоги июня подтвердили негативную тенденцию - рынок продолжает падение.

В то же время она поделилась планами компании по выпуску нового внедорожника, который может появиться в России в ближайшее время.

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Источник: ТАСС