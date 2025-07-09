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Названы самые востребованные битые китайские машины в России

Migtorg: Geely стала лидером рейтинга марок по объему продаваемых авто после ДТП

Бренд Geely возглавил рейтинг самых продаваемых в России автомобилей после ДТП, сообщили эксперты онлайн-площадки Migtorg.

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С начала года в стране реализовали 853 автомобиля Geely после ДТП, средняя цена закрытия лота составила 936,8 тыс. рублей. Далее следуют Chery с 790 автомобилями (640,4 тыс. рублей), Haval (534 авто; 733,6 тыс. рублей), а также Changan, Omoda, Exeed и Shacman, FAW, Belgee и Jetour (от 653 тыс. до 955 тыс. рублей).

На примере самых продаваемых моделей выяснилось, что Haval Jolion после аварии теряет 59,23% от цены новой машины, Chery Tiggo 4 – 67,12%, а Geely Coolray – 61,21%.

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При этом любой битый китайский автомобиль после ДТП теряет в среднем 50% стоимости. Автомобили европейских брендов теряют от 40–45%, сообщил гендиректор Migtorg Александр Коротков.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: пресс-служба Migtorg

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | MIGTORG
Количество просмотров 18
09.07.2025 
Фото:Unsplash | MIGTORG
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