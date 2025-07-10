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До 1 млн рублей: названы самые надежные подержанные седаны

Эксперт Ковалев перечислил самые надежные седаны с пробегом за 1 млн рублей

Автоэксперт Александр Ковалев назвал несколько достойных автомобилей в бюджете до 1 млн рублей. Так, надежностью отличаются Hyundai Solaris, Nissan Almera и Volkswagen Polo.

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Они довольно распространены на российском рынке, легко доступны, быстро продаются и не создают проблем с поиском запчастей. Эти автомобили долговечны и устойчивы к неблагоприятным климатическим и дорожным условиям России.

Если нужен более свежий автомобиль, стоит присмотреться к Lada Vesta с механикой, отмечает эксперт. Стоимостью до 1 млн рублей вполне возможно найти варианты с минимальным пробегом. МКП уступает автомату в комфорте, но выигрывает в простоте обслуживания и ремонта, что немаловажно при ограниченном бюджете.

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Lada Vesta
Lada Vesta

Уже упомянутые Solaris, Almera и Polo с механикой также могут быть удачным выбором: надежные, простые в управлении и не перегруженные сложной электроникой, пояснил Ковалев.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
10.07.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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