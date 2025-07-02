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Накопить на Солярис и Весту стало проще: б/у авто в России стали доступнее

Исследование: в РФ на покупку Lada Vesta с пробегом потребуется 14 зарплат

В России снизился индекс доступности б/у машин, показало исследование сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru. То есть, теперь накопить на подержанный автомобиль стало проще.

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Уточняется, что по итогам первой половины текущего года для покупки подержанной Lada Vesta россиянину требуется 14 зарплат, а для приобретения б/у Hyundai Solaris – чуть более 17 зарплат.

В своих расчетах аналитики опирались на среднерыночные цены на подержанные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом не более 200 тыс. км, с количеством владельцев не более трех и медианную зарплату, указанную в вакансиях на hh.ru.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 597
02.07.2025 
Фото:Depositphotos
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