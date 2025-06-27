Россияне все чаще покупают «китайцев» с пробегом: эти модели пользуются спросом

«Автостат»: продажи в РФ китайских легковых б/у авто выросли на 44%

В России выросли продажи китайских б/у автомобилей, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его информации, за первые пять месяцев текущего года было продано всего 93,5 тыс. китайских легковушек с пробегом (+44% относительно аналогичного периода 2024 года, когда было продано 65 тыс. машин).

49,8% китайских б/у авто приходится на автомобили до трех лет включительно. 29,2% составили машины в возрасте от 2 до 3 лет. Это позволяет сделать вывод, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока.

Лидером на российской вторичке является бренд Chery (22,8% от общего объема продаж). Далее следуют Geely (19,4%), Haval (13,9%), Lifan (8,1%) и Changan (6%).

Среди авто возрастом до трех лет по объему перепродаж с долей 17,3% лидирует Geely. Далее расположились Chery (17,2%), Haval (17,1%), Changan (8,4%), Exeed (7,8%).

Самым продаваемым китайским б/у авто в возрасте до трех лет стал кроссовер Haval Jolion. Также в топ-5 самых популярных «китайцев» в этой возрастной категории вошли кроссоверы Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5.

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Источник: Telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова