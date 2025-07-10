Еще один автобренд начнет работу в РФ: он предлагает рамный внедорожник и минивэн

Китайская марка BAW сообщила о выходе на российский авторынок

Китайский автопроизводитель Beijing Automobile Works (BAW) сообщил о выходе на рынок РФ в третьем квартале 2025 года.

В продаже появятся две модели: рамный внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV. Уточняется, что обе модели проходят финальные этапы адаптации.

BAW 212 стал преемником национального военного вездехода BAW BJ212, в создании которого участвовали советские конструкторы.

Длина внедорожника равна 4705 мм при колесной базе 2860 мм, дорожный просвет составляет 235 мм. Под капотом авто установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 238 л. с. (410 Нм), 8-ступенчатая АКП, система полного привода работает по схеме Part Time.

У внедорожника есть двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель (10,25 дюйма), мультимедийный дисплей (12,3 дюйма), система кругового обзора и многое другое.

BAW MPV представляет собой практичный, просторный, не перегруженный лишним минивэн для бизнеса или семейного использования.

Простая компоновка, легкое обслуживание, вариативность салона делают его универсальным для частных и коммерческих задач.

Конфигурация моделей для российского рынка и цены пока не уточняются.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: BAW