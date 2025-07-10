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Названы самые популярные иномарки в России без учета китайских

«Автостат» рассказал, как выглядел бы авторынок РФ без иномарок Китая

Машины бренда Toyota чаще всего ввозят в Россию по альтернативным каналам без учета китайских машин, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Он проанализировал данные по постановке машин на учет за первую половину текущего года. Таких автомобилей оказалось всего 37,5 тыс. штук (7% всего авторынка).

На долю Toyota в параллельном импорте пришелся 21,8%. Далее следуют BMW (14,1%), Mercedes-Benz (8,4%), Hyundai (8,1%), Kia (7,4%), Volkswagen (5,1%), Skoda (4,2%), Mazda (3,6%), Lexus (3,5%) и Land Rover (3%).

В качестве альтернативы «китайцам» россияне выбирают машины немецких (35,6%), японских (33%) и корейских (16,4%) брендов.

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Всего на них приходится около 85% альтернативного сегмента. 74,6% автомобилей в альтернативном ввозе составляют кроссоверы и внедорожники.

Доля машин сегмента SUV в продажах среди китайских машин достигает 95%.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 22
10.07.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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