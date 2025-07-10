Названы самые популярные иномарки в России без учета китайских

«Автостат» рассказал, как выглядел бы авторынок РФ без иномарок Китая

Машины бренда Toyota чаще всего ввозят в Россию по альтернативным каналам без учета китайских машин, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он проанализировал данные по постановке машин на учет за первую половину текущего года. Таких автомобилей оказалось всего 37,5 тыс. штук (7% всего авторынка).

На долю Toyota в параллельном импорте пришелся 21,8%. Далее следуют BMW (14,1%), Mercedes-Benz (8,4%), Hyundai (8,1%), Kia (7,4%), Volkswagen (5,1%), Skoda (4,2%), Mazda (3,6%), Lexus (3,5%) и Land Rover (3%).

В качестве альтернативы «китайцам» россияне выбирают машины немецких (35,6%), японских (33%) и корейских (16,4%) брендов.

Всего на них приходится около 85% альтернативного сегмента. 74,6% автомобилей в альтернативном ввозе составляют кроссоверы и внедорожники.

Доля машин сегмента SUV в продажах среди китайских машин достигает 95%.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

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Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова