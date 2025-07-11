1,6 л, известный бренд: этот новый кроссовер стоит дешевле 2 млн рублей

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В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Nissan Kicks по цене от 1,9 млн рублей

В РФ по альтернативным каналам продолжают поставлять компактный кроссовер Nissan Kicks с китайского рынка.

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Цены на него сейчас стартуют от 1 900 000 рублей. За столько новый Kicks под заказ готовы привезти компании из Иркутска и Владивостока.

Судя по фотографиям, кроссовер предлагают в простой комплектации. Тем не менее, он будет оснащен камерой заднего вида, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, большим цифровым дисплеем на приборной панели, кондиционером и электронным стояночным тормозом.

В другой компании из Владивостока можно заказать такой же кроссовер за 1 965 000 рублей, в то время как в Москву уже был привезен экземпляр в максимальной комплектации.

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Nissan Kicks
Nissan Kicks

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Столичный дилер оценивает такой Kicks в 2 650 000 рублей.

У автомобиля есть кожаный мультируль, кожаный салон, система кругового обзора с парктрониками, круиз-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска, фронтальная камера на лобовом стекле, датчики давления в шинах и другие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 6
11.07.2025 
Фото:Nissan
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