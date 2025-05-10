На российском рынке доступен новый недорогой кроссовер Nissan с надежным мотором

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 1,9 млн рублей

В РФ по альтернативным каналам продолжают поставлять компактный кроссовер Nissan Kicks с китайского рынка. Цены на него сейчас стартуют от 1 900 000 рублей.

За столько привезти автомобиль «под ключ» готовы фирмы из Иркутска и Владивостока. Это будет кроссовер белого цвета в комплектации Fashion, включающей тканевый салон, мультируль, кондиционер, мультимедиа с сенсорным дисплеем, полуцифровую панель приборов с аналоговым спидометром и другое.

Nissan Kicks

В Москве аналогичный кроссовер готовы привезти под заказ за 2 285 000 рублей. В Благовещенске экземпляр в более богатой комплектации из наличия продают за 2 599 000 рублей.

Все предлагаемые Nissan Kicks оснащены 124-сильным атмосферником объемом 1,6 литра, бесступенчатым вариатором. Привод у модели передний.

Интерьер Nissan Kicks

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

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Источник: «Автоновости дня»