Тягач заблокировал сотни машин на трассе М-4

На трассе М-4 «Дон» у перевозившего трубы тягача лопнуло колесо

Застрявший на повороте тягач, который вез стальные трубы, стал причиной многочасовой пробки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

На одном из крутых поворотов трассы у грузовика лопнула покрышка, в результате чего груженый полуприцеп опасно накренился, и водитель был вынужден остановиться. Причиной произошедшего стали перегруз на 48% и заведомо неверные данные о весе и размерах машины, рассказали в «Автодоре». Специальное разрешение было оформлено по значительно заниженным весогабаритным параметрам и не обеспечивало проверки на безопасное прохождение тягачом извилистого горного участка.

Кроме того, выяснилось, что водитель, чтобы избежать наказания, перед проездом пунктов весогабаритного контроля закрывал номерной знак.

В итоге только счастливая случайность спасла его от серьезного ДТП. Чудо, что обошлось без пострадавших, но последствия халатности все равно оказались весьма серьезными. Застрявший грузовик полностью заблокировал проезд по трассе в обоих направлениях и создал пробку. Вскоре в ней оказались сотни машин, отмечают в пресс-службе. Водители и их пассажиры были вынуждены провести в этой пробке много часов.

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Источник: Автодор