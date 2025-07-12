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УАЗу дали новую трансмиссию — запущено производство

На ЗМЗ начался выпуск раздаточных коробок для пикапов Sollers и внедорожников УАЗ

ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» (дочернее предприятие группы «Соллерс») на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) запустило производство электромеханических раздаточных коробок передач.

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«В рамках проекта предусматривается локализация операций по литью и механической обработке картера, осуществление сборочных операций и контрольно-испытательных тестов. Общий объем производства по проекту составит около 20 тысяч штук в год. Общая сумма инвестиций составит более 350 млн рублей, которые будут профинансированы с привлечением займа Фонда развития промышленности», – сообщила пресс-служба «Соллерса».
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Первую партию раздаток уже собрали. Известно, что они предназначаются для пикапов Sollers ST6 и ST8, моделей УАЗ Патриот, Пикап, а также для полноприводной версии Профи.

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Этот запуск – часть стратегии по локализации новых силовых агрегатов на ЗМЗ. Напомним, в марте 2025 года тут начали собирать механические коробки передач, которыми комплектуют бензиновые пикапы Sollers ST6 и ST8, цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизелем 1.9, а также полуторки УАЗ Профи с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем. Новые узлы и агрегаты являются плодом сотрудничества «Соллерс» с китайской компанией JAC.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
12.07.2025 
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