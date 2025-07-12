38 лет, ездит на Granta: составлен типовой портрет автомобилиста

Компания «Согласие» составила портрет среднестатистического автомобилиста

Страховая компания «Согласие» провела анализ данных о полисах ОСАГО, купленных с января 2023 по июнь 2025 года, и на основе исследования составила образ типичного российского автомобилиста. Как правило, его зовут Саша, возраст составляет 38 лет, ездит на Lada Granta.

По результатам анализа, средний возраст водителей варьируется от 38 до 42 лет, они составляют 14% всех полисов, оформленных за указанный период. На дорогах преобладают мужчины: соотношение мужчин и женщин составляет четыре к одному.

Если назвать водителя Александром, есть высокая вероятность, что это окажется верным, так как имя Александр – самое распространенное среди мужчин-водителей (6%).

Далее идут Сергеи (5%) и Владимиры (3%). Среди женских имен чаще всего встречаются Елена (2%), Татьяна (1%) и Ольга (1%).

Наиболее активно полисы автогражданской ответственности покупали владельцы автомобилей марки Lada, они составили 21,5% от общего числа. Среди наиболее популярных моделей оказались Granta (19%), Vesta (11%) и Нива (9%). В список популярных марок также входят: Toyota (10%), Kia (5,4%), Hyundai (5,3%) и Renault (5,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: «Российская газета»