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38 лет, ездит на Granta: составлен типовой портрет автомобилиста

Компания «Согласие» составила портрет среднестатистического автомобилиста

Страховая компания «Согласие» провела анализ данных о полисах ОСАГО, купленных с января 2023 по июнь 2025 года, и на основе исследования составила образ типичного российского автомобилиста. Как правило, его зовут Саша, возраст составляет 38 лет, ездит на Lada Granta.

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По результатам анализа, средний возраст водителей варьируется от 38 до 42 лет, они составляют 14% всех полисов, оформленных за указанный период. На дорогах преобладают мужчины: соотношение мужчин и женщин составляет четыре к одному.

Если назвать водителя Александром, есть высокая вероятность, что это окажется верным, так как имя Александр – самое распространенное среди мужчин-водителей (6%).

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Далее идут Сергеи (5%) и Владимиры (3%). Среди женских имен чаще всего встречаются Елена (2%), Татьяна (1%) и Ольга (1%).

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Наиболее активно полисы автогражданской ответственности покупали владельцы автомобилей марки Lada, они составили 21,5% от общего числа. Среди наиболее популярных моделей оказались Granta (19%), Vesta (11%) и Нива (9%). В список популярных марок также входят: Toyota (10%), Kia (5,4%), Hyundai (5,3%) и Renault (5,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:YouTube / @LapenkoAnton
Количество просмотров 6
12.07.2025 
Фото:YouTube / @LapenkoAnton
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